Cabañas de Ebro: Un bucanero que reta al río y aún se atreve a volar

Tras setenta y nueve años en ejercicio, El Pirata sigue enganchado a las aventuras aparejadas a su condición de bucanero innato. El tema tuvo el correspondiente catalizador; fue fabricar la primera piragua y convertirse en corsario del Ebro. José Antonio Leza, que así se llama en el DNI, pescaba desde siempre a caña rústica e hilo con sus amigos en las orillas del Ebro. Cada cual tenía su apodo: ‘Cortacierzos’ podría pasar a la historia como uno de los motes más ocurrentes jamás oído. La afición a la pesca la repartiría El Pirata con el paso de los años entre el entorno fluvial de su Cabañas y el marítimo de Colindres, localidad cántabra pegada a la populosa Laredo en la que aún sigue pasando varios meses al año. "Allí me gusta pescar anguilas", apunta. Le avisan cuando estos seres eléctricos empiezan a abundar allá, y pone proa al Cantábrico. Desde que se jubiló es dueño de su tiempo, y la salud le permite seguir muy activo, amén de superar los sinsabores (alguno muy amargo) que también ha traído el destino a este espíritu simpar.

José fue paracaidista, ejerció de hostelero (daba de comer a la plantilla de La Química en su local cuando la fábrica salió de La Almozara y se instaló en Cabañas), vendió cosechadoras y, aunque se prodiga menos que antes, sigue practicando parapente en la actualidad. Como lo oyen. "Saltamos –asegura– en Laredo, en el Puntal, y también en Islares, allá en Cantabria. En Aragón vamos al castillo de Monlora y a Castejón de Sos", dice ufano, mientras asegura que no va a dejar de tentar a la suerte mientras pueda. "Ala propia ya no tengo, porque me la quité después de un buen golpe, pero saltar no lo dejo".

Lo de pescar tampoco piensa abandonarlo. Ahora se prodiga más en aguas cantábricas, pero el Ebro sigue ejerciendo su influjo en José. "Tengo mi barquito allá arriba, y naturalmente se llama ‘El Pirata’. Aquí sigo pescando, tengo mi cebadero; el pez más grande que he sacado del Ebro desde tierra era de dos metros y cuarenta y cinco centímetros, hará unos siete años. Dos horas pasé peleando con él, al final hasta tuve que pedir ayuda a Esteban, un amigo de Pedrola".

