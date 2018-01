Iglesias garantiza a Escartín que no impondrá sus socios electorales en las elecciones locales de 2019

Va a haber entendimiento, pero no interferencias. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, garantizó este jueves al líder de la formación en Aragón, Nacho Escartín, que los diferentes círculos tendrán libertad para configurar las alianzas con las que se presenten a las elecciones municipales de 2019. "No va a ser ni desde Madrid ni desde Zaragoza quienes determinen cómo van a ser las próximas coaliciones" afirmó Escartín tras su primera reunión oficial con Pablo Iglesias, que se celebró en el Congreso. Esta decisión libera a Podemos en Aragón de tener que depender de un posible pacto estatal ante las próximas elecciones. De momento, Podemos selló con IU una alianza para concurrir conjuntamente al Congreso de los Diputados, pero el anuncio de este juevs garantiza que no se impondrá al resto del territorio.