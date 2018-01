Olona tacha de “impropias y sin fundamento" las críticas de los consumidores al ICA

Contundente y sin morderse la lengua, el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Olona, Joaquín Olona, respondió este jueves a las criticas vertidas un día antes por los máximos responsables de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) que exigieron paralizar el cobro del impuesto sobre la contaminación de las aguas (ICA) y amenazaron incluso con llevar el polémico tributo a los tribunales. “Son unas declaraciones impropias de quienes representan los intereses de los consumidores”, afirmó Olona, que insistió en que en las palabras de los representantes de la UCA solo había encontrado argumentos de índoles política, supuestos carentes de fundamento jurídico y administrativo y totalmente arbitrarios. “Sus previsiones no tienen fundamento”, criticó.

Olona, que lamentó que esta organización “continúe con el empeño de generar confusión y la confusión solo provoca perjucio para el interés general”, reiteró que la UCA debería explicar primero por qué después de varios meses tras la aplicación del impuesto y “a estas alturas” han decidido incitar a los ciudadanos para que se posiciones en contra el tributo. Y pidió a sus representantes que si tan convencidos están de tener “sólidos argumentos” -como defendieron la presidenta y el secretario general de la asociación de consumidores- para recurrir a la via judicial, “¿por qué no lo han hecho ya?”. Eso sí, Olona les recomendó que si deciden transitar por este camino, será mejor que sean capaces de defender su decisión con afirmaciones jurídicas y administrativas “porque los argumentos políticos no valen en un contencioso”.

Delito tribuntario

Olona reconoció que los responsables de la UCA rechazaron la insumisión fiscal, pero en su opinión, lo hicieron de una manera muy tibia. “Solo dijeron que no lo ven bien”, recordó el consejero, que matizó que hay que dejar claro que negarse a pagar los impuestos es una infracción tributaria. Más aún, aseguró que actos como los realizados por el concejal de ZEC Pablo Híjar que el pasado martes colgó en cuenta de Twitter una imagen en la que aparecía rompiendo el recibo del Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA) “no es ya solo una infracción sino que puede ser un delito”, reiteró.