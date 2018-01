"No es de chicas o chicos planchar o cocinar"

"Fuerte, valiente, inteligente no tienen masculino, no tienen femenino, podemos ser tú y yo. Feliz, alegre, independiente no tienen masculino, no tienen femenino, podemos ser tú y yo. Depende de los dos", cantan los chicos y chicas del CRA Alto Gállego y del colegio Puente Sardas de Sabiñánigo. Los profesores y alumnos de estos centros han creado el proyecto de coeducación 'Depende de los 2'. Acaban de colgar en Youtube su vídeo musical, que invita a bailar y a reflexionar.