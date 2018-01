Alberite de San Juan: la sonrisa de Zoé en un pueblo que sonríe con ella

Su DNI dice que Zoé Celma Maquieira se llama Ana. No todos los misterios necesitan de una solución explícita, pero en esta ocasión, el enigma no resulta complicado de entender. "Zoé es el nombre que siempre me he querido poner, así que Zoé será. Y probablemente me lo cambie pronto en el registro", dice la aludida, sonriendo, antes de recalcar que no es broma.