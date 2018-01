La falta de presupuestos del Estado y de la DGA bloquea más de 300 millones de gasto

El Gobierno de Aragón y el Ejecutivo central han vuelto a empezar el año con parte los deberes sin hacer. Y otro año más, las principales consecuencias no las van a sufrir los diputados, sino el resto de habitantes, especialmente los funcionarios y personal laboral de administraciones públicas, quienes sean padres durante los primeros meses del año y las organizaciones sociales, entre otros.

Junto a los efectos para los ciudadanos, las prórrogas presupuestarias –tanto la aprobada por el Gobierno central, como las de la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza– tienen un coste objetivo para la propia Comunidad. Este año va a superar los 300 millones, cuantía que irá reduciéndose a medida que las diferentes administraciones cumplan su parte y aprueben sus cuentas para 2018.

De estos 300 millones que Aragón no puede utilizar mientras haya prórrogas presupuestarias, 148 están bloqueados de forma directa por el Ministerio de Hacienda. El Gobierno central argumenta que, mientras el Congreso no apruebe los Presupuestos del Estado para 2018, no tiene amparo legal para enviar ese dinero a Aragón. Esos 148 millones son el dinero extra que va a recibir Aragón del Estado en 2018 en comparación con lo que le tocó de financiación en los Presupuestos de 2017.