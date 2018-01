Aragón llevará la nueva ley de Contratos al TC y avisa de que daña los servicios públicos

Quita competencias a Aragón, amplía aún más el tiempo que se tarda en tramitar algunas licitaciones que afectan a los servicios públicos autonómicos o municipales, crea nuevos órganos de control de contratación que chocan con los que ya existen y además, relega expresamente a Aragón respecto al País Vasco y Navarra. La nueva ley de Contratos del Estado –que se aprobó en el Congreso tras una larga tramitación con más de 1.300 enmiendas diferentes– podría estar acaparando competencias de Aragón y la DGA estudia ya recurrirla ante elTribunal Constitucional.

Fuentes oficiales han confirmado que el Ejecutivo aragonés ha enviado un requerimiento al Gobierno central para pedirle que abra una negociación con el objetivo de cambiar o suprimir parte del contenido de la ley. El requerimiento –que es el paso previo para que Aragón lleve esa ley ante elTC– está ahora a la espera del Gobierno central, que tiene que decir si acepta la negociación o no. Todo apunta a que no lo hará, o si lo hace será solo como una maniobra para ampliar los plazos. Así, como tarde en septiembre, el proceso ahora iniciado acabará como un recurso de inconstitucionalidad promovido por Aragón contra la nueva ley de Contratos. De momento, no hay constancia de que otras autonomías hayan iniciado el trámite, pero es previsible que algunas de las socialistas lo acabarán haciendo.

El principal problema de esa ley para Aragón es exclusivamente competencial. La Constitución ampara que las Comunidades –y entre ellas Aragón y no solo País Vasco y Navarra, como apunta esta ley– tienen competencias para regular la contratación pública. Mientras, la Carta Magna deja para el Estado exclusivamente la capacidad de fijar el marco "básico". Sin embargo, la nueva ley tiene más de 300 artículos, en los que, según la interpretación que hace la DGA, en vez de fijar los principios básicos de contratación a partir de los cuales las Cortes de Aragón podrían fijar el modelo propicio para la Comunidad, es tan detallada como un reglamento. Esta situación deja a Aragón –Comunidad con larga tradición en esta materia– sin espacio para su propia regulación.