Vuelve la nieve y se desploman las temperaturas

Quienes miren el termómetro no verán los apacibles (e inusuales) 18 grados que marcaba hasta este viernes. Se encontrarán máximas de no más de 11 grados y mínimas de incluso -3. Y no, no es que se haya estropeado, es que el frente frío que recorre ya la Península hará caer las temperaturas hasta siete grados.