Celadas: familia que hace queso unida, permanece unida

En el mundo de los videojuegos, la palabra zariche alude a una espada letal; en Celadas, la semántica del vocablo se reparte entre la fuente vieja de Pierres Vedel (así llamada) y la firma quesera de la familia Andrés, que constituye uno de los negocios más consolidados del municipio. Empezó en la faena Antonio Andrés de Ocón, antiguo alcalde del municipio, junto a su hermano. Ahora han cogido el relevo del día a día los dos vástagos de Antonio: Jorge y Antonio hijo. En estos días de Navidad casi no han dado abasto con los pedidos; duplicar el esfuerzo y trabajar con prevención son las máximas que han consolidado a Quesos Zariche en el gusto del mercado local, con variedad y calidad como máximas; sus quesos de leche de oveja se reparten en las variedades curado, semicurado y tierno (este último, bajo la marca Trillo) y también hacen queso fresco.

El empeño empresarial de los Andrés se ha desarrollado en Celadas porque el amor que sienten por su pueblo es el ingrediente más determinante de sus fórmulas magistrales. "Nosotros dos –comenta Jorge, que no pierde de vista la faena mientras habla– llevamos tres años trabajando en la empresa con mi padre. Personalmente, era lo que quería, vivir en el pueblo y haciendo queso. He probado otros trabajos, he vivido en sitios más grandes y definitivamente esto es lo que me gusta. Desde críos conocemos el negocio porque hemos tenido siempre ovejas, y los fines de semana nos encargábamos de ellas; a mí, además, me encantan los animales en general. A mi hermano le va más que a mí la vida de ciudad, pero también está muy contento con lo que hacemos. Tenemos Teruel a quince minutos de coche; aquí hay escuela, bar y tienda. En invierno sales a la calle y puede que no veas a nadie en un buen rato, pero la tranquilidad es también una ventaja".

En Zariche se trabajan quesos de oveja de kilo y tres kilos con los diversos niveles de curación; el queso fresco es de medio kilo, y viene en bandejas de kilo (dos unidades). La leche llega a la quesería turolense desde Tordesilos, un pequeño pueblo de Guadalajara con el que los Andrés tienen relación directa y que está pegado a la divisoria de ambas provincias. El proceso de confección del queso es totalmente artesanal. "La temperatura de la leche es muy importante en el principio del trabajo –explica Jorge– porque no queremos ni calor ni exceso de frío. Se empieza a tratarla a cuatro grados: luego se bombea a la cuba de pasteurizar, se le echa el cuajo y el calcio, y se hace el queso removiendo con calma. Luego llega el desuerado en mesa, se coloca en los moldes, se tapa para que se asiente un poco y se mete a la prensa entre cuatro y seis horas hasta que coge el ‘ph’ adecuado para cada variedad".

Sin prisa y con la pausa justa