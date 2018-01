San Miguel del Cinca: belén montañero que revitaliza las orillas del Cinca

Pomar de Cinca se convierte estos días de Navidad en una referencia para los amantes de los belenes. La localidad más importante del municipio de San Miguel de Cinca –formado además por las poblaciones de Estiche y Santalecina– recibe a cientos de visitantes estas vacaciones dispuestos a conocer uno de los nacimientos más genuinos de la Ruta del Belén de Aragón: un belén de montaña en la llanura, a orillas del río Cinca.

¿Quién le iba a decir a Manolo Bara que su afición por montar el Belén en su casa se iba a convertir veinticinco años después en uno de los reclamos turísticos de San Miguel de Cinca, y que algún día llegarían a verlo visitantes de toda España y de diferentes países? Ese sueño de Manolo se convirtió con el paso del tiempo en una belén muy aclamado en la zona; junto a otros tres nacimientos del Cinca Medio y La Litera (el monumental de Monzón, el de figuras en movimiento de Peralta de la Sal y o el de Esplús, elaborado por una asociación de vecinos) completa la Ruta del Belén del Alto Aragón. Hace trece años de eso, y la Ruta ha crecido; la forman quince poblaciones de Huesca y el municipio de Muel, de Zaragoza. En total comprende veintiún belenes.

"Han venido hasta de Italia y Francia, que ni les entiendes. Gusta mucho, sobre todo a los de Aragón y Cataluña, que se llevan muy buena impresión. Creo que he contribuido a dar a conocer más a Pomar; lo importante es que quede bonito y que la gente hable bien del pueblo", comenta con orgullo Manuel Bara, albañil de profesión y fascinado por las construcciones del Pirineo en las que trabaja. Es por ello que este belén tenga el apelativo de montañés. "Me inspiro en las casas de las zonas de Aínsa, Ansó, Hecho, de la montaña en general. Incluso me bajo de allá materiales, como la pizarra", cuenta Manolo.