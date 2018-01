Juzgan a un hombre por pegar a su pareja con una vara "hasta que se cansó"

El Juzgado de lo Penal número 8 de Zaragoza sentó este jueves en el banquillo de los acusados a Francisco Manuel G. P., al que la Policía Nacional detuvo la madrugada del 6 de diciembre por 2016 por servirse de una vara para propinar una paliza a su pareja. El presunto maltratador, de 37 años, no tuvo problema en reconocer los hechos, lo que hizo que la Fiscalía rebajara la petición de condena de 9 meses de prisión a 45 días de trabajos sociales. No hizo lo mismo la acusación particular, que solicitó al juez el ingreso en prisión del agresor. La defensa, a cargo de Carmen Sánchez Herrero, se adhirió a la petición del ministerio público.