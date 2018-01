El alcalde de Boquiñeni quiere disputar a Sánchez Quero el liderazgo del PSOE-Zaragoza

Sanjuán señaló a este diario que da el paso con «mucha ilusión y fuerzas» pese a ser consciente de las severas dificultades que tiene incluso para lograr los respaldos necesarios para lanzarse a la carrera. Y tendrá poco tiempo para conseguirlo, puesto que el calendario fijado le otorga, como a Sánchez Quero, una semana para convencer al menos a 1.000 de los 5.000 militantes. «Las caras siempre son las mismas y ya es hora de renovarlas. Sé que supone una gran dificutad, pero merece la pena intentarlo», dijo.

El alcalde de Boquiñeni aseguró que cuenta de salida con el apoyo de destacados militantes, cuyos nombres no quiso revelar, aunque lanzará su campaña el próximo martes. «Pretendo ser la voz de los militantes cansados de ver siempre a los mismos», añadió.

Sanjuán dio por hecho que no reunirá muchos avales entre cargos institucionales, incluidos los alcaldes y ediles de su comarca, porque –sostuvo– no quieren exponerse «por lo que pueden perder», tanto a la hora de recabar subvenciones como de arrancar inversiones para sus municipios. «Nadie les dice lo que deben votar, pero no me va a apoyar ningún cargo. Pero hay que valorar la fuerza que tienen los militantes, a cuya madurez política apelo», valoró.

El alcalde socialista pretende presentar el próximo martes su programa, pero adelantó que uno de sus pilares será la defensa de la reactivación de las agrupaciones locales. Igualmente, plantea la necesidad de celebrar el 1 de mayo en todos los rincones con representación socialista. «No se nos puede olvidar que defendemos los derechos de los trabajadores y es bueno que haya comidas de hermandan», defendió.

Este licenciado en Filología Hispánica, con siete años de experiencia al frente de la Alcaldía de Boquiñeni, mostró su apuesta por las redes sociales, pero avanzó su intención de «patearse» toda la provincia y la capital para llegar a los mayores.

Su rival, Sánchez Quero, cuenta con todo el apoyo del aparato y ha logrado que finalmente ninguna persona del entorno sanchista haya dado el paso de presentarse. Su condición para relevar a Martín Llanas al frente de la secretaría provincial era que su candidatura fuera única, hasta el punto de pedir la semana pasada que no hubiera primarias. «Los afiliados están hartos de tener que elegir entre amigos y compañeros. Corremos el riesgo de morir de éxito con tanta confrontación interna», sostuvo tras registrar en la sede del partido su candidatura.

Nadie esperaba que finalmente en Zaragoza alguien optara a disputarle la secretaría provincial, como no ha ocurrido en el caso de Huesca (Antonio Cosculluela ha revalidado la presidencia provincial que ocupa desde 2013) ni de Teruel (Mayte Pérez es la candidata única para relevar a Vicente Guillén).

Sin embargo, el alcalde de Boquiñeni dio ayer el paso tras escuchar las declaraciones de Sánchez Quero. «Sentí un vuelco en el estómago, porque no hay nada mejor que la manifestación de una agrupación, con respeto y educación, y que diga lo que cree y, sobre todo, quién quiere que les represente. Cuando alguien dice que se evite el proceso de primarias es cuando más hacen falta», concluyó Miguel Ángel Sanjuán.