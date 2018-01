Berrueco: la cocina honesta y el arte de vivir en La Huella

Están cada uno a 569 kilómetros de su casa. Ella es de Jaén y él de Mieres; alucinaron al verlo en el Maps cuando llegaron a las inmediaciones de la laguna de Gallocanta, concretamente a Berrueco. Ana Galán y Álex Blanco llevan menos de un año en este pueblo que en su día corrió serio peligro de acabar en despoblado; este invierno, de hecho, ellos son dos de los ocho adultos que viven regularmente en Berrueco. Ahora su familia tiene tres miembros con la reciente llegada del pequeño Lope. Están al borde de la carretera con su Restaur-Arte La Huella, un establecimiento que aúna la vocación culinaria con las artes escénicas y expositivas, y que mira desde el pie la bella estampa de un pueblo en cuesta, con el perfil de la iglesia de Santa Ana y sus casas de piedra, en un casco urbano cuidado con esmero desde la alcaldía que ostenta Carmen Ballestín desde 2011.

"Abrimos en Semana Santa del año pasado –apunta Álex– y poco después tuvimos un bebé; vino con algunos problemas y durante cuatro meses nos concentramos en cuidarlo, hasta que estuvo mejor. Entonces reabrimos; coincidió con el día del Pilar. Lope va a hacerse lagunero, ya está de maravilla". Mientras Álex habla en el salón comedor, de la cocina emana un aroma a cabrito asado que quita el sentido, y que irá poniendo a punto durante toda la mañana; tiene trece personas a la mesa.

Oportunidad a la vista

Lo de caer en Berrueco le vino a la pareja por amistades instaladas en las cercanías. "Trabajé en su día con la gente que lleva ahora El Molino de Burbáguena; fue en el Pirineo, en Benasque, hace casi veinte años. Me hablaron de las posibilidades que ofrecía Berrueco, vinimos a ver el pueblo y nos decidimos. La alcaldía nos dio facilidades, pero no en formato teleclub; pagamos nuestro alquiler y los gastos son similares a los de un negocio en una ciudad. Coincidimos con la alcaldesa en que no nos gusta la idea de la repoblación a cualquier precio; somos gente concienciada, que viene con ganas de trabajar. Vivimos en la casita contigua al restaurante, antes estas casas eran la escuela y la residencia del maestro. También nos gusta la armonía que hay entre los vecinos, son gente maja y sana, cuidan los unos de los otros".