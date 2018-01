Lambán: "No me podrán devolver un regalo que yo no he hecho"

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha precisado que el Gobierno que encabeza no ha enviado a los alcaldes de las localidades leridanas limítrofes con Aragón el libro 'Tejidos de vecindad' que los regidores de estos municipios han anunciado que van a devolver.

"No me podrán devolver un regalo que yo no he hecho", ha declarado a los medios de comunicación Lambán en respuesta a estos alcaldes, quienes aseguran que han decidido devolver este libro por considerar que algunos textos del prólogo critican el proceso independentista y el papel de la Generalitat en el contencioso de los bienes del Monasterio de Sijena.

El libro 'Tejidos de vecindad' se editó por el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza como actividad complementaria de la exposición 'Dicen que hay tierras al Este'.