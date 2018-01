Igor el Ruso no sale al patio de la prisión de Zuera y pide una biblia para leer en la celda

Norbert Feher, conocido como Igor el Ruso y autor confeso del triple asesinato de Albalate, no ha querido salir al patio del centro penitenciario de Zuera en los doce días que lleva interno desde que fue trasladado de la prisión de Teruel. El exmilitar serbio no ha manifestado voluntad de comunicarse con nadie y en las casi dos semanas toda su petición ha sido reclamar un ejemplar de la biblia (puede pedir libros de la biblioteca) para leerla en la celda de aislamiento donde se encuentra, según confirmaron fuentes penitenciaria a este diario.

Igor el Ruso tiene la posibilidad de salir al patio durante dos horas cada día, como sus compañeros, 23 internos en el módulo de aislamiento, pero estaría solo y vigilado por las cámaras de televisión que están instaladas en ese lugar. Ya se negó a hacerlo en los dos días que estuvo preso en Teruel. Ante esa posibilidad de dejar la celda, donde come tres veces diarias, y poder pasear por dos horas que le explicaron los funcionarios cuando le entrevistaron el día de su entrada (el pasado 21 de diciembre), el criminal ha optado por negarse. Tampoco ha solicitado el uso del teléfono para comunicarse con su abogado o con algún familiar.

"No habla nada y se muestra imprevisible. Cada día le cachean y revisan la celda, pero el contacto es mínimo con los funcionarios y los demás presos", señalaron las fuentes penitenciarias. "En no salir al patio no es el primero y algún yihadista opta por eso, pero otros criminales peligrosos, como el georgiano Kalasof y un canario que estuvieron en Zuera, tenían más intento de relación con otros", agregan las mismas fuentes.

Igor el Ruso es un exmilitar serbio muy peligroso, al que se relaciona con otros crímenes cometidos en Italia. Está en régimen FIES (fichero de internos de especial seguimiento) y en un módulo de aislamiento, en régimen cerrado.