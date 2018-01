Flores anónimas en la capilla de la familia que busca a una niña robada

"Me quedé sorprendida cuando fui a la capilla donde están mis padres y encontré un ramo de flores la víspera de Nochebuena. Nadie sabe que tenemos este lugar salvo mis cuatro hermanos, con los que lo compramos en 2013. Pero intuyo que tiene algo que ver con mi hermana gemela robada Engracia, como si fuera un mensaje", reconoce Pilar Ortiz, una mujer zaragozana que lleva trece años buscando a su gemela, que nació el 4 de febrero de 1948 en la Maternidad y la dieron por fallecida, aunque no está enterrada.

Pilar Ortiz Guerrero se había reunido recientemente con los responsables de la Policía Nacional que investigan su caso desde hace cuatro años para ver si había avances al respecto de la búsqueda de su gemela que ahora tendrá 69 años. La familia de Pilar hizo un minucioso rastreo en varios registros y archivos de Zaragoza (municipales y de la Diputación Provincial) para entregar un listado de alrededor de veinte mujeres que pudieran ser la niña robada Engracia, pero aún no se ha localizado.

"En la Policía me dijeron que no dan el caso por cerrado, sino que está abierto y esperan contarme algo. Pensaba que iban a utilizar un programa facial con la foto del DNI de las dos para ver si había alguna parecida a mí, porque éramos gemelas, y luego me dijeron que no se llegó a realizar", apuntó Pilar Ortiz. De las casi veinte personas cuya documentación aportó la afectada, hay "tres o cuatro muy parecidas". "Es fácil localizarme y quiero mantener una discreción absoluta con mi gemela si quiere contactar conmigo", dice. "Mis hermanos me han contado que con esta es la tercera vez que han dejado flores, después del día de Todos los Santo del 2016 y el de 2017".