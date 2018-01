Cella: la huella de un tubérculo y el magnetismo de la fuente

Dice la Real Academia de la Lengua que el adjetivo ‘artesiano’, asociado al sustantivo ‘pozo’, se refiere a una sima de gran profundidad, excavada para que el agua contenida entre dos capas subterráneas impermeables encuentre salida y suba naturalmente a mayor o menor altura del suelo. La llamada Fuente de Cella es el mayor pozo artesiano (sí, con la ‘i’ en medio: nada tiene que ver su hacendosa confección en el vocablo) de Europa; construida en el siglo XII, se tata del principal reclamo turístico de una localidad que la tiene además como medidor de bonanza climatológica; aunque el agua de boca no peligre, si las sequías dejan entrever las entrañas de la fuente... malo. La agricultura en general (y la patata en particular) ha sido el motor económico de un municipio que también tiene un notable tejido industrial y presume de contar con los servicios básicos.

La fuente ha pasado demasiado tiempo seca en el último año y medio. El alcalde de Cella, Joaquín Clemente, no esconde la preocupación que genera este hecho. "La fuente es un tesoro para este pueblo. Cuando está llena es un gran orgullo, y cuando está seca, también... pero no es nuestra visión favorita, claro. Inquieta. Los visitantes vienen directos a ella, desde luego, incluso si acuden a Cella por otras razones. Y no solo es la fuente, sino su entorno; la terraza, el parque... los autobuses escolares que acuden a visitar Teruel o Albarracín suelen hacer parada técnica en Cella para admirar este monumento tan singular"

La patata omnipresente