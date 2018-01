Una devolución sin la influencia del 155

Cuando acabamos el año 2016 todavía estaba caliente la admisión a trámite por parte de un Juzgado de Rubí (Barcelona) de una demanda presentada por el Consorcio del Museo Diocesano de Lérida, en la que se les pedía a las monjas de Sijena 258.000 euros en concepto de ‘conservación y mejora’ de los 44 bienes que allí se encontraban, aunque finalmente se acabó desestimando. Pero hay que tener muchos ‘arrestos’ para pedir esa cantidad de dinero, en primer lugar, porque esos 44 bienes se los había llevado del monasterio de Sijena el mismo obispo que nos dijo en 1970 que "se los llevaba para que nadie los pudiera robar". En segundo lugar, porque cualquier museo (que lo sea de verdad) está obligado a conservar todo lo que guarda en su interior. Y, en tercer lugar, porque después de la devolución del pasado 11 de diciembre (un poco más de un año después ) se ha comprobado que las obras en cuestión se han cuidado más bien poco y que estaban simplemente almacenadas, excepto las 7 expuestas en las que el escáner nos aclarará qué cuidados recibieron.

He oído de todo en los días posteriores al 11-D, pero hay algo que quisiera desmentir. Se ha repetido mucho por parte de algunas voces no afines a nuestra causa que "en 1969 las monjas se tuvieron que marchar porque eran muy mayores y en Sijena no se había invertido nada". Tengo que decir que las dos últimas fallecieron en los años 1999 y 2000, respectivamente, o sea 30 años después, y la priora, Angelita Opi, murió años antes.

En cuanto a la inversión en el monasterio, en la década de los sesenta, se aprobaron por la Dirección General de Bellas Artes cuatro partidas de 400.000, 1.000.000, 1.500.000 y 2.000.000 de las antiguas pesetas y se restauró el templo, parte de los arcos del claustro y se desescombraron estancias con limpieza de albañiles hasta la alcantarilla principal. Mucho dinero para la época que echa por tierra esos argumentos.