Promoción turística

En varios medios nacionales se publica estos días una campaña para vender las bondades y los parabienes de Aragón y tratar así de atraer al turismo. Bueno, no es exclusivo de Aragón, dado que en muchos suplementos y semanarios Asturias, Galicia o Extremadura hacen lo propio. La diferencia entre unos y otros son, evidentemente, sus reclamos y las imágenes con las que estos se venden. En nuestra Comunidad se ha optado por una vista aérea de Albarracín, el cañón del valle de Ordesa y la estampa del Ebro y el Pilar. Ah, no, espera, que hay una foto más... Sí, la del consejero nacionalista José Luis Soro. No sabemos si aportará muchos visitantes que un político aparezca en la publicidad, por mucho que lo haga frente a la estación de Canfranc...