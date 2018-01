Contentos pero desconfiados

Cuando se cumplen 48 años después de su cierre podemos estar más cerca que nunca de recuperar la comunicación ferroviaria con Francia y el norte de Europa por Canfranc. Salvo cuando, en la Cumbre hispano-francesa de Santander (2000), ambos países acordaron que la línea se reabriría "antes de 2007", nunca se había avanzado tanto hacia ese objetivo que, entonces, frustró un cambio de gobierno en el país vecino. Los estudios y proyectos que, con ayuda de la Unión Europea, van a redactarse en los próximos años deberán dar paso a las obras que permitan recuperar este enlace que Aragón necesita para desarrollar todo su potencial logístico, evitar la degradación del Pirineo a causa del tránsito de camiones y alcanzar un objetivo deseado por la mayoría de la población.

La Coordinadora para la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón (Crefco) cumplirá en 2018 un cuarto de siglo. Durante este tiempo hemos trabajado para que no se olvidase el ferrocarril de Canfranc, para que esta opción fácil, barata y ecológica para el transporte de viajeros y mercancías por el Pirineo central no sucumbiese primero frente al poderoso lobby de la carretera, luego frente a una política ferroviaria centrada en la alta velocidad, y también frente a la indiferencia de tantos políticos que nos daban la razón pero no hicieron nada para conseguir su reapertura. La experiencia de estos 25 años nos hace ser prudentes; por ello no olvidamos cosas como estas.

En base al acuerdo del año 2000, el ministro de Fomento Álvarez-Cascos (PP) lanzó los proyectos para modernizar la línea con ancho estándar europeo. El primero en ejecutarse fue el tramo Zaragoza-Huesca, por el que ahora solo circula el Ave que llega a Huesca, y el segundo la variante que evita el paso del tren por el centro de dicha ciudad. Cuando, en 2003, el Gobierno francés (UMP) se volvió atrás de la decisión adoptada por su antecesor (PSF-PCF-Verts), el ministro español decidió seguir adelante con los proyectos para el resto de la línea como la mejor forma de presionar a Francia.