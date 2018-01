CHA, la oportunidad para Aragón

Cuando llegan estas fechas uno tiende al recuerdo. Recuerda a sus padres en las cenas de Navidad, siempre dispuestos, humildes, haciendo, entregando, amando. Recuerda sus Navidades de niño y la ilusión, a veces convertida en cierta inquietud, ante la llegada de los Reyes Magos. Recuerda su adolescencia con la duda vital incorporada a todas y cada una las respuestas.

Hoy, como presidente de Chunta y desde el inmenso honor de haber sido el primer consejero de mi partido, quiero recordar, y en ese recuerdo agradecer, a todos los chunteros y chunteras que me han precedido, que me han acompañado y que me sucederán, también a los que ya no están. CHA nació hace 31 años, heredera del sentimiento aragonesista que aupó a aquel Partido Socialista de Aragón, que tuvo en Emilio Gastón y José Antonio Labordeta a dos de sus grandes referentes, dos hombres que lucharon y amaron a Aragón y que fueron visionarios de un aragonesismo cosmopolita, abierto, de izquierda moderna y solidaria, sabedor de todas sus derrotas y luchador infatigable para alcanzar victorias.

CHA nació hace más de tres décadas con tres grandes argumentos: Aragón, el socialismo y el feminismo. Desde entonces, los hombres y mujeres que han formado y formamos parte de este proyecto político caminamos con ese ADN, porque esos valores son nuestra bandera ideológica y ética. Al principio, muy pocos nos entendían y muchos intentaron acabar con aquellos jóvenes que alzaban sin miedo la bandera del nacionalismo aragonés.