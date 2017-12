Los embalses languidecen por la falta de lluvia

La cuenca del Ebro ha cerrado 2017 con sus embalses por debajo del 50% de su capacidad. La sequía ha obligado a Teruel, Calatayud y otros municipios a imponer restricciones y amenaza con agravarse este 2018 si no llueve lo suficiente, circunstancia que podría castigar, más aún, al campo aragonés, que arrastra ya pérdidas por más de 60 millones de euros, según ha explicado en las últimas semanas el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona.

Raimundo Lafuente, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), admite que 2017 ha sido un año "bastante más seco de lo habitual". La última campaña agrícola se salvó no sin dificultades, ya que algunos sistemas tuvieron que regar "con entre un 25% y un 30% menos de los recursos disponibles". El mayor problema, no obstante, está en que en octubre y noviembre, meses en los que habitualmente se recargan los embalses, no se han registrado precipitaciones significativas.

"Si llueve recuperaremos los embalses. Si no, estaremos aún peor que en 2017", resume Lafuente. Pese a que este problema viene arrastrándose desde hace años, este ejercicio ha presentado mayores dificultades. "Esto no se soluciona con un par de tormentas. Hay zonas del eje del Ebro y la margen derecha, habitualmente deficitaria, que presentan un nivel de precipitaciones similar al de zonas de desierto", asegura.