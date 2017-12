El Gobierno deja sin fecha la aprobación del próximo Plan Hidrológico Nacional

Fuentes oficiales del Ministerio de Medio Ambiente explicaron que el compromiso que han asumido para 2018 es acordar el nuevo ‘Pacto Nacional por el Agua entre las Comunidades, otros usuarios y el resto de interesados. En el Ministerio diferencian entre la fase de buscar ese "gran Pacto" y su posterior conversión en ley, que implica ya llevar su debate al Congreso de los Diputados. En cuanto a esta segunda fase, explican que "no tiene una fecha concreta prevista". De esta manera, la ministra Isabel García Tejerina va a seguir durante el próximo 2018 con los contactos ya iniciados para determinar qué enfoque dará al nuevo reparto del agua, pero no estará obligada a concretar todo el detalle, que es lo que implicaría redactarlo como un proyecto de ley.

La primera ronda de contactos la inició este 2017. En el caso de Aragón, la Comunidad ya trasladó al Ministerio su intención de defender el derecho a la reserva hídrica. Además, reivindicó la ejecución de las obras del Pacto del Agua y rechazó cualquier trasvase que implique al Ebro. Pero el Gobierno también ha escuchado a otras Comunidades, como Murcia y Valencia, que solicitar recursos hídricos de otras Comunidades. Además, el Gobierno central ha aprobado un plan de cuenca para Cataluña en la que indican que esa Comunidad tiene "déficit hídrico", sin aclarar de dónde pretenden que salga ese agua.

Compromiso de legislatura

El Gobierno asumió al principio de su mandato como compromiso para esta legislatura la aprobación de un nuevo PHN. Lo ha ido anunciando en cada debate relevante del Congreso de los Diputados, igual que la ministra García Tejerina. Con seguridad, el nuevo PHN incorporará modificaciones en los trasvases y también en los caudales ambientales, algo que tiene especial trascendencia en el Ebro. Hay que tener en cuenta que la legislatura, si no hay más sorpresas, acabará en 2020, así que el Gobierno todavía tienen margen de cumplir su compromiso.

El encargado de desvelar que no habrá ley del PHN este 2018 ha sido el propio Consejo de Ministros, al no incluirlo en el listado de más de 100 leyes y decretos que promoverá en los próximos doce meses. En el documento sí hay otras normas vinculadas al agua, pero solo se refieren a su calidad y uso, no al posible reparto entre Comunidades.

La previsible decisión de no promover la ley del nuevo PHN este 2018 acota los plazos de actuación del Gobierno central. Si sigue la estrategia que marcó el Ejecutivo de José María Aznar con el anterior PHN, Rajoy podría presentarlo en el segundo semestre del año 2019, una vez que ya se hubiesen celebrado las elecciones autonómicas y antes de las siguientes generales. Sin embargo, la situación política no invita a grandes acuerdos y no es descartable que –aunque el Ministerio de Medio Ambiente sí intente formalmente un pacto– no llegue a concretarse tras constatar las diferencias entre territorios.