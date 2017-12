La familia Cordón recurre la sentencia contra dos grapos para condenarlos por homicidio y estafa

La familia de Publio Cordón ha anunciado que recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a 30 años de cárcel a los grapos José Antonio Ramón Teijelo y Victoria Gómez Méndez por la detención ilegal del empresario en 1995 y no dar razón de su paradero. Como ya hicieran durante el juicio, los Cordón pedirán al Tribunal Supremo que condene también a los acusados por los delitos de homicidio por omisión de socorro y estafa, puesto que cobraron 400 millones de pesetas (2,4 millones de euros) por el rescate cuando el empresario ya estaba muerto.

El abogado Juan Carlos Rodríguez, que ejerce la acusación particular, asegura que en su recurso de casación detecta una posible infracción de ley, un quebrantamiento de forma y la vulneración de un derecho fundamental. Asimismo, el letrado dice que utilizará la carta enviada por el grapo Fernando Silva Sande al magistrado-presidente Alfonso Guevara después de la vista oral el 20 de noviembre y que fue citada en la sentencia. Según el letrado, en la misiva, Silva Sande facilita datos que revelan que José Antonio Ramón Teijelo era el "custodio principal" de Cordón durante el cautiverio, lo que significaría que era quien garantizaba su vida.

En este sentido, la familia de Cordón incide en que la sentencia debe reconocer que el empresario está "muerto" y no "desaparecido", como dijo la Audiencia Nacional. La acusación se basa en la declaración de Silva Sande en el juicio oral y defiende que los dos acusados cometieron un homicidio por omisión de socorro porque no le auxiliaron cuando cayó desde un tercer piso al intentar escapar por una ventana. No lo trasladaron a un centro médico para proporcionarle cuidados, aunque vieron que estaba vivo y se produjo su muerte mientras esperaban órdenes.