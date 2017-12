"Tenemos un instituto muy innovador, pero en un edificio antiguo y precario"

El instituto del Picarral nació hace dos años para paliar la falta de plazas escolares de Secundaria en la Margen Izquierda. Ante la falta de infraestructuras y la escasez de presupuesto, la DGA dio con una solución imaginativa: aprovechar el antiguo colegio San Felipe, propiedad de la Cámara de Comercio y que estaba cerrado desde 2011. El Departamento de Educación anunció que presentaría un proyecto para la construcción del instituto. Las clases comenzaron en septiembre de 2016 con seis aulas de 1º de la ESO. Ahora hay más de 200 alumnos de 1º y 2º de la ESO, y las familias están preocupadas porque todavía no conocen el proyecto del instituto.

De momento, Educación ha ido haciendo pequeñas obras para acondicionar las aulas necesarias del antiguo colegio para acoger a los alumnos que han ido entrando. Pero falta un plan global, con presupuestos y plazos, para un instituto que se prevé que ofrezca al menos cuatro vías de 1º a 4º de la ESO, además de Bachillerato y ciclos de FP.

"Estamos muy contentos con el proyecto educativo del centro. Es un instituto muy innovador en el que los alumnos trabajan sin libros de texto, por proyectos, con materiales digitales. Pero las instalaciones dejan mucho que desear. Es un edificio antiguo con carencias. El invierno pasado no funcionaba la calefacción. Este primer trimestre no se ha podido usar el laboratorio ni el aula de tecnología. Un año y medio después de su inauguración, aún no está confirmada ninguna partida presupuestaria ni el proyecto global para la adecuación de las instalaciones. Estamos muy preocupados y pedimos información clara a la DGA", asegura José Antonio Lostal, presidente de la asociación de padres y madres (AMPA) del centro.