Escenarios que atrapan a padres e hijos por Navidad

Aunque reconoce, abiertamente, que no es muy "belenero", el escritor y periodista Sergio del Molino se ha acercado hasta el Belén de la plaza del Pilar para charlar con Alberto Zapater, el capitán del Real Zaragoza, que está más en su salsa, a pesar de que, por el momento, como sus hijos son muy pequeños –Óliver, de 2 años, y Alejandra, de 3–, "o lo ponemos de plástico", se ríe Alberto, o correría la misma suerte que el árbol de Navidad: "Óliver se pasa el día quitándole las bolas, le encanta". "Pero en casa de mis padres y mis tíos, en Ejea de los Caballeros, se ponía siempre". Y no es que Sergio no proceda de la misma tradición, "mi madre –cuenta–, le daba mucha importancia a la Navidad, para ella tenía un gran valor sentimental. Recuerdo mi infancia con toda la liturgia navideña, muy barroca: árbol, belén... Lo que pasa es que, luego, con los años, te distancias y en mi casa no hemos vuelto a tener una tradición navideña hasta que llegaron los hijos". Ahora es Daniel, de 5 años, el que decora un árbol pequeñito, "un bonsái de Navidad", precisa.