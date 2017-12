El Ejecutivo PSOE-CHA aprueba el techo de gasto con el único apoyo de Podemos

El Ejecutivo PSOE-CHA ha aprobado este miércoles en las Cortes el techo de gasto de 2018, que asciende a 5.303 millones de euros, con el único apoyo de Podemos. El PP, como ya anunció su portavoz en materia de Hacienda, Antonio Suárez, ha votado en contra, mientras que el PAR y Ciudadanos han optado por la abstención. Izquierda Unida, única formación que no había desvelado el sentido de su voto, se ha pronunciado en contra y ha abogado "por acabar con el techo de gasto".

El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha abierto el pleno haciendo gala de que el techo de gasto ha crecido 608,8 millones de euros entre 2016 y 2018. "De 2009 a 2015 se produjo una disminución de 1.064 millones. Esto quiere decir que a Aragón todavía le quedan por recuperar 400 millones", ha recalcado. También se ha referido a la carta del ministro Montoro, que insta a Aragón a cumplir la regla de gasto y no descarta intervenir las cuentas en caso de que la sobrepase. "Haremos un esfuerzo para cumplir con la regla de gasto para 2017 y 2018 sin restringir ni disminuir los servicios públicos", ha aseverado.

En esta línea, el diputado socialista Alfredo Sancho, ha insistido en que el techo de gasto supone "una tramitación absolutamente obligatoria". "No compartimos su finalidad, pero, como no podía ser de otra forma, votamos afirmativamente", ha comentado. A su entender, este es "un techo de gasto realista".

El PP se ha mostrado especialmente duro. El diputado Antonio Suárez ha asegurado que el techo de gasto presentado por el Ejecutivo PSOE-CHA contiene "aspectos que el PP no puede apoyar". Ha cargado, asimismo, contra "la excesiva carga fiscal que van a soportar los aragoneses gracias a quienes han votado a favor". "Ahí está Sucesiones, Donaciones, Patrimonio, Hidrocarburos... El PP va a ser coherente una vez más. No apoyaremos ningún movimiento del Gobierno que no contemple una bajada de impuestos para todos los aragoneses", ha sentenciado.

A Podemos, como ha admitido la diputada Maru Díaz, le ha tocado "comerse un sapo". "Votamos que sí por responsabilidad. Hoy nos tragamos ese sapo por la gente y por esos 250 millones más que vendrán a Aragón", ha apuntado, al tiempo que ha criticado el 'no' del PP. "Su postura es de juzgado de guardia, les da igual que se pierdan esos 250 millones de más. El suyo es un ejercicio de incoherencia, un papelón de película", ha agregado.

El PAR, ha asegurado la diputada Elena Allué, se ha abstenido "para no poner más palos en las ruedas" al Gobierno. "Pero lejos de agradecérnoslo, el señor Lambán siempre nos lo ha pagado con insultos y descalificaciones. Lo hacemos por los aragoneses, no por usted. Para nosotros, a pesar de los insultos, prima el interés general", ha advertido.

Ciudadanos, ha explicado el diputado Javier Martínez, "querría haber votado a favor". "Pero ya dijimos que no lo haríamos sin una reforma fiscal", ha matizado. En su opinión, la "bonanza" que disfruta el Gobierno "no repercute en las familias", a las que "se les sigue pidiendo un esfuerzo".

A CHA también le ha producido "urticaria" aprobar el techo de gasto, ya que "no ha creado igualdad, sino desigualdad, sacrificio y dificultades". No obstante, ha optado por el 'sí' a fin de utilizarlo "para hacer políticas de izquierda". "Hay que aprobarlo para poder tener presupuestos", ha recordado el diputado Gregorio Briz.

Izquierda Unida ha desvelado el sentido de su voto en su primera intervención. La diputada Patricia Luquin cree que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha utilizado el techo de gasto como una herramienta "absolutamente política". "Es una de las medidas liberales más duras que se han implantado", ha dicho.