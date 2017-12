Villanúa: desde Teruel a Villanúa, quesos con personalidad

Una casona situada en el término municipal de Villanúa alberga la quesería O Xortical, industria familiar que elabora su producto siguiendo los métodos tradicionales, sin máquinas ni más instrumentos que sus manos. La regentan Angelines Cantín y su hijo Arriel Domínguez desde hace diez años; elaboran queso de leche cruda y de corteza natural y, como se hacía antiguamente, aprovechan la flora láctica que contiene la leche sin pasteurizar para obtener quesos con un sabor estructurado y pronunciado.

Uno de sus secretos es el trabajo concienzudo que se realiza en la maduración, ya que permiten que crezca moho en la corteza, lo que enriquece mucho el aroma del queso. "A la corteza no se le añade ningún tipo de cobertura, ni producto químico más allá de aceite de oliva. Para que no se desarrolle demasiado moho hay que ir cepillando de vez en cuando; a mitad de curación lo lavamos con agua, cepillamos de nuevo y le damos el aceite de oliva. Eso es todo lo que lleva la corteza", explica Arriel. La leche cruda con la que trabajan ahora no es propia. La familia se quitó el rebaño hace un año; ahora compran leche –en la medida de lo posible– en su zona. "De oveja tenemos muy poca leche cerca, y la de vaca la compramos en el valle del Aspe".