La UZ amplía las salas de estudio abiertas en Navidad: hasta 383 plazas

La Navidad es un periodo de descanso y juegos para los más pequeños pero, a medida que avanzan los años, crecen las ocupaciones académicas. Prueba de ello son los estudiantes universitarios, que aprovechan los días de fiesta (desde el 23 de diciembre hasta el 8 de enero) para ponerse al día con los trabajos grupales y empezar a estudiar para los exámenes de enero. Teniendo en cuenta esta situación, no es de extrañar que la Universidad de Zaragoza haya apostado por habilitar 298 plazas más en sus bibliotecas y salas de estudio para estas jornadas.

“Es algo que se venía pidiendo desde los colectivos de estudiantes y, tras varias reuniones, por fin podemos decir que hay una oferta amplia, que esperemos que sea suficiente”, puntualiza José Antonio Gadea, representante del colectivo de Estudiantes en Defensa de la Universidad (EDU). De este modo, en los próximos 15 días no solo estará disponible el pabellón de Filología del campus San Francisco (con 540 vacantes); si no que también abrirá sus puertas el sótano de Educación (con 298 plazas). “Esta es la primera vez que este espacio está disponible en Navidad. Aunque hay que recordar que para los exámenes de verano ya se puso a disposición de los alumnos”, recuerda Gadea.

Además, algunos espacios de la Universidad de Zaragoza cambian su horario, con el objetivo de adaptarse a las necesidades existentes. En concreto, a partir de enero y durante los periodos de exámenes, tanto la planta baja de Educación (140 plazas) como la facultad de Economía y Empresa (312 vacantes) abrirán a las 8.15, en vez de las 9.00, que era el horario habitual. El resto de salas de estudio y bibliotecas mantienen los horarios que tenían el año pasado.