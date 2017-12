El IASS cierra tres residencias de mayores más y ya son una veintena en dos años

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha cerrado tres residencias de mayores más y ya son una veintena en los dos últimos años. El Gobierno de Aragón ha procedido a la clausura de estos centros de mayores tras intensificar las inspecciones por el incendio del centro de Santa Fe, en el que murieron nueve personas en julio de 2015.

Según informaron fuentes del Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales, el cierre de estas instalaciones está motivado por no cumplir las prescripciones del plan de regularización iniciado en 2016 y no adaptarse a la normativa en materia de incendios, evacuación y medidas de seguridad, entre otras cuestiones. Aunque fuentes de la Consejería no han concretado el número de ancianos afectados por la clausura de estos centros, han hecho hincapié en que normalmente son las familias las que buscan otra ubicación a estas personas y si hay algún problema en ese sentido, la Administración les ofrece una alternativa.

A raíz del incendio de la residencia de Santa Fe y las inspecciones que se llevaron a cabo en 2016, los técnicos detectaron anomalías en 45 centros. Muchos de estos carecían de autorización para funcionar como residencias, pero cumplían con los requisitos exigidos por lo que se les ofreció la posibilidad de regularizarse y adaptarse a la normativa. Sin embargo, ya en 2016 fueron cerradas 14 residencias y 5 estaban pendientes de corregir las deficiencias. Así, este año a este listado se han sumado seis instalaciones más, tres en los últimos meses.