Chunta fuerza el desbloqueo de la renovación en el Justiciazgo

El plazo empezará a contar a partir del próximo día 26, aunque se da por hecho que los grupos apurarán y no presentarán sus nombres ante la Comisión de Reglamento y Estatuto de los Diputados hasta finales de marzo con el fin de negociar. A partir de ese momento, hará un mes adicional para la emisión de un dictamen, que se dilucidará con la correspondiente votación en el pleno.

El procedimiento obliga a elegir al Justicia por una mayoría de tres quintos entre los posibles aspirantes, por lo que los partidos tendrán obligatoriamente que pactar para no tener que repetir de nuevo el proceso. Solo a la tercera tentativa se elegirá por mayoría absoluta si ninguno de los candidatos obtiene previamente los 41 votos positivos necesarios.

Gregorio Briz confirmó a este diario que su candidato es el juez Ángel Dolado, que estuvo al frente del decanato en Zaragoza y que por ahora es el único nombre puesto de forma oficial encima de la mesa.

El portavoz de CHA hizo hincapié en que sería un error agotar el plazo y acabar el año votando la candidatura sin el respaldo de toda la Cámara. "Es una clara situación de vergüenza que no seamos capaces de ponernos de acuerdo. Si no hay consenso, lo presentaré el día antes de que acabe el plazo en marzo", señaló.

Briz aclaró que todos los pasos que están dando los ha consultado con su candidato. "Me he comprometido con una persona y no estoy dispuesto a que se penalice al candidato por ser el primero en ser propuesto", aseveró.

La renovación del Justiciazgo es la más importante que sigue pendiente tras haber cerrado hace unos días la elección de los tres consejeros de la Cámara de Cuentas, que llevan en funciones desde hace más de un año. Pese a la larga espera, no habrá muchos cambios: dos de sus actuales miembros, Alfonso Peña y Luis Rufas, continuarán en el órgano fiscalizador y entrará una funcionaria de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Rosa Montolío, en sustitución de Antonio Laguarta, que dejará la presidencia y se jubilará. Su designación será oficial tras su publicación en el boletín oficial, por lo que solo quedará que Alfonso Peña sea elegido presidente. También se debe constituir el nuevo consejo de administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.