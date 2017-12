“Tuve que pelear con la junta porque no quería este número por bajo y por feo”

Apenas se habían cantado las primeras bolas y Alagón estallaba en alegría al oir que el 6914 dejaba parte del tercer premio en la localidad zaragozana. “Estamos muy contentas y más aún porque les ha tocado a los abuelos”, decía Asunción Pascual, dueña de la Administración de Lotería situada en el corazón de la localidad, mientras colgaba el cartel que anunciaba el millonario premio. Fue la administración la que vendió 45 series, es decir 22,5 millones de euros, “que están muy repartido”, detalló. Y no era un tópico porque fue la Asociación de Tercera Edad y Pensionistas quien la ofreció en participaciones de 5 euros.

"Estaba tomando un café en un bar cuando he escuchado que cantaban el tercer premio. He pensado: ese número me suena, se parece el nuestro, y el dueño del bar lo ha comprobado rápidamente y hasta me ha dicho la cantidad por décimo. Es increíble, estamos muy contentos”. Lo explicaba Raimundo Gustrán, presidente de esta asociación, en el bar de las instalaciones en las que la organización tiene su sede, mientras no dejaba de recibir abrazos y felicitaciones. Porque a él y a su cabezonería se debe también tanta alegría. Gustrán explicó que siempre cogen un número que termine en cuatro y en la administración de lotería del pueblo no había otro que la cifra agraciada, pero a la junta de la asociación no le gustaba “porque decían que era muy bajo y muy feo”. Sin embargo, él lo tuvo claro. “Me empeñé y casi tengo que pelearme con todos, pero al final los convencí y mira ahora qué contentos”, detalló.

Aunque los primeros en enterarse de la buena fortuna acudieron tímidamente al número 25 de la calle Mayor, donde está situada la administración de lotería, los brindis con cava, los abrazos y alguna que otra lágrima (de emoción, por supuesto) se vivieron en la sede de la Tercera Edad, donde fueron acudiendo los agraciados. En su mayoría, como ya había adelantado la lotera, con los 60 años ya más que cumplidos, que pensaban más en cómo iban a repartir los varios miles de euros con los que les sorprendía el sorteo de Navidad que en los caprichos que podrían darse.