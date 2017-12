Una serie en Delicias y varios décimos de un quinto en municipios de Zaragoza y Huesca

Así, en la provincia zaragozana ha dejado toda una serie premiada que ha sido vendida por la administración de Lotería del número 33 de la calle Rioja, en la Estación Delicias, a razón de 60.000 euros la serie.

Por la estación pasan al día cerca de 7.000 personas y 10 de estos miles hoy tienen 6.000 euros más en su bolsillo. La administración Loterías El Águila Dorada nº85, situada en la zona de salidas, ha repartido una serie del quinto premio, el número 22253.

Rosa María Portero Funes, hermana del titular de la administración, no podía contener la emoción. “He oído cantarlo a los niños y he cogido la lista porque me parecía que lo teníamos, aunque al principio no sabía si era un tercero o un cuarto… pero ha sido un quinto”, ha explicado Portero, minutos después de enterarse. El teléfono no ha parado de sonar desde entonces. “Estoy muy contenta porque el año pasado repartimos el segundo premio”, ha añadido con una sonrisa de oreja a oreja. Lo que quiere decir que en solo seis Navidades de vida han dado dos premios consecutivos.

Y por poco no han sido dos los premios repartidos hoy en esta administración, ya que se han acercado mucho al tercer premio, el número 09614, que ha caído casi íntegramente en Alagón, es muy similar al de 06914. “Casi lo damos, pero el casi no vale”, ha afirmado la lotera. En cuanto a los agraciados, no sabe quiénes han sido: “No tengo ni idea, tenemos clientes fijos pero también compran muchos viajeros”.

También en la provincia zaragozana han repartido premios Cariñena (un décimo), la Cartuja Baja (un décimo) y Gallur (un décimo); mientras que en la provincia oscense, una administración de Fraga ha vendido dos décimos del número premiado, el 22253, dotado con 60.000 euros a la serie, a razón de 6.000 euros por décimo.

Además, en Huesca, Benabarre ha repartido un décimo de este último quinto premio, el 22253; y Barbastro, capital del Somontano, otro.

Benabarre

En Benabarre, el Hostal Delgado de Benabarre ha sido el único establecimiento ribagorzano que ha repartido la suerte en este Sorteo de Navidad de la Lotería Nacional al vender un décimo el número 22253 agraciado con un quinto premio. Ismael Delgado, responsable de este establecimiento benabarrense, confiesa no tener "ni idea" de quien puede ser el afortunado ya que la venta del boleto se realizó por terminal. "Es una satisfacción poder repartir la suerte –comenta Ismael- pero te queda un poco de mal sabor de boca al no haber podido vender el número entero".

Este es el primer premio de cualquier Sorteo de la Lotería Nacional que reparte este establecimiento que lleva casi tres décadas vendiendo billetes de lotería en la histórica capital del condado de Ribagorza ya que, como apunta su responsable, había tenido "algún premio importante en la Bonoloto" pero no se había estrenado todavía en los sorteos loteros. "Ya empezaba a tocar", comenta Ismael esperanzado en que la fortuna vuelva a visitar "en breve" Benabarre.