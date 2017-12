La tecnología revitaliza el griego

“Diseñamos el primer curso pensando en un número de alumnos no superior a 12 y no solo se ha llenado sino que hemos tenido que ampliar las matrículas hasta 15”, explica Manuel Giatsidis, coordinador de la Sección de Griego del CULM y profesor titular del curso.

Ahora el objetivo, además de volver a llenar el primer curso al año que viene, es mantener a la mayor parte de estos inscritos para continuar con el segundo nivel. Internet ofrece una serie de oportunidades que repercuten directamente en la diversidad del alumnado. “Tenemos personas que van desde los 18 a los 75 años, tanto hombres como mujeres, y que residen en Málaga, Valencia, Barcelona, Asturias o Zaragoza. Un poco de todo”, añade Giatsidis.

Además, como explica el docente, durante los años en los que ha existido la opción de estudiar griego moderno en la Universidad de Zaragoza el número de alumnos ha estado entre 25 y 35 personas.

Sin embargo, con la llegada de la crisis el número de matriculaciones se vio reducido prácticamente en un 50%. “Es cierto que el griego nunca ha estado de moda ni ha vivido un ‘boom’ como ha podido ocurrir con otras lenguas pues tan solo se habla en dos estados de la Unión Europea, Grecia y Chipre; pero se trata de un idioma que hablan unos 15 millones de personas en todo el mundo”, reivindica.

Y aunque las clases de griego presencial siguen su curso, Giatsidis asegura que se trata de una opción que irá desapareciendo poco a poco. “Hasta la fecha las personas que estudiaban griego tenían unas razones académicas concretas, ahora la opción on line ha permitido que surjan nuevas inquietudes y se diversifique esta demanda”, añade.

Por su parte, desde la dirección del CULM aseguran que la de griego es la única sección que ha crecido este curso, precisamente debido a la instauración del curso on line. Ha pasado de ser el idioma con menos alumnos del centro al que más ha crecido en el último año. Toda una alegría para Giatsidis, nacido en Tesalónica en 1959 y vecino de Zaragoza desde hace 40 años, donde ejerce como profesor de su lengua materna desde el 91.

Aulas virtuales

El curso, totalmente adaptado a las nuevas tecnologías, consta de 11 lecciones e incorpora tres tipos de pruebas: “Los alumnos tienen que hacer una producción oral elaborando un texto o un diálogo y grabándolo con su propia voz y enviándolo al profesor a través de la plataforma para su corrección y evaluación”. También realizan ejercicios de producción escrita y test de autoevaluación, todo esto bajo la atenta mirada de Giatsidis, que ha cambiado las tradicionales aulas y pizarras por su PC, las sesiones de Skype y herramientas como Power Point.

Los materiales de trabajo los complementan el libro de alumno, la plataforma Moodle, las tutorías –vía telefónica por internet- con el profesor y otros recursos auxiliares como audios, vídeos o juegos aplicados a la enseñanza de idiomas.

“Se trata de un proyecto totalmente innovador ya que no hay otra universidad en España que ofrezca griego moderno a distancia. Estoy convencido de que por España hay mucha gente que le gustaría estudiar en este caso griego moderno y que no lo hace porque no tiene acceso a ello”, asevera.