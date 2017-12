Calanda: fervor y surrealismo en una membrana

José Plana empezó a hacer tambores para la familia, con una cuadrilla de amigos, hace 45 años. Su hijo José Antonio ha cogido el testigo en la entrada de esta última década, después de muchos años aprendiendo el oficio y viendo de primera mano cómo se trabajaba el producto en una de las cunas de la ruta del Tambor y del Bombo, quizá la más conocida de los nueve pueblos que la forman, por el impulso histórico conferido por Luis Buñuel a los tambores de su pueblo natal, Calanda. Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, La Puebla de Híjar, Híjar, Urrea de Gaén y Samper de Calanda comparten este entorno privilegiado para los amantes de las procesiones de Semana Santa y la percusión que las caracteriza.

"Mi padre era mecánico y soldador; el primer tambor que hizo –recuerda José Antonio– fue para mi hermano mayor, en 1972. Poco a poco fueron llegando encargos y mejoró la técnica, aunque no dejó su oficio principal de mecánico y soldador hasta 1990, cuando ya empezó con la empresa junto a mi madre, Fina; ella hacía textil y correajes, además de ayudar en el montaje. De hacer 50 ó 60 tambores al año con los amigos pasó en aquél 1990 a hacer 280".

La empresa fue prosperando, a pesar de la competencia. Tomás Gascón fue pionero; ahora queda Tambores Calanda, de la familia Rocaful, que se reparte el grueso del mercado basado en Calanda con Plana Conesa. "Empecé ya de crío –recuerda José Antonio– y eso quiere decir que hay aspectos del negocio que he aprendido por observación, prueba... desde siempre. He trabajado en otros sitios, pero siempre me tiró el negocio familiar; no fabricábamos más por falta de tiempo, y entrar aquí abrió nuevas posibilidades. Aquí estoy, vamos adelante y siempre con ganas de llegar un poco más allá. Tenemos tambores en los nueve pueblos de la ruta, en mayor o menor medida, y en Zaragoza trabajamos con varias cofradías, con más impacto en la Columna y ahora el Descendimiento, también con ropa de cofrade, que nos hacen proveedores externos".

Sentimiento único