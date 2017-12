Villafranca de Ebro: nunca es tarde para los récords cuando el mediofondo no tiene edad

Roberto González, alcalde de Villafranca de Ebro, lo tiene claro. "Hay mucha gente con historias interesantes aquí, pero no te puedes dejar la de Ramón". Ramón Suárez, de 51 años, es atleta ‘amateur’ de vocación tardía , vive en el pueblo y lo quiere con locura. En apenas década y media de actividad reglada le ha dado tiempo a ser campeón mundial y europeo de veteranos (categoría de más de cuarenta años) en 800 metros. Todo sin atisbo de egolatría; al enterarse del testigo que le acababan de pasar –hacer de portavoz de su pueblo–, lo primero que le sale de la boca es aclarar que dentro de su generación de villafranquinos había gente con más condiciones que él para el deporte.

"Lo nuestro era pura diversión; todos jugábamos al fútbol donde podíamos, porque no existían las instalaciones de ahora, le dábamos al béisbol con un palo y cualquier pelota... en fin. Soy un aficionado, y en el pueblo tenemos a un campeón de la Recopa de balonmano, Carmelo Postigo; mi hermano mayor Alfonso jugó al fútbol en las inferiores del Zaragoza, luego en Cataluña y Baleares... lo dicho, hay mejores".

El atleta y preparador Pedro Pablo Fernández le vio hechuras al chavalillo de Villafranca y trató de llevarlo al atletismo, pero Ramón no se presentó a las pruebas. El trabajo le llevó a Palma con 37 años, y allí fue su colega Freniche el que empezó a motivarle para correr. "Al volver a Zaragoza entré en contacto con Carlos París, que sigue siendo mi entrenador, y ya no he dejado de correr. En 2007 gané el título europeo de veteranos de más de 40 años en 800 metros, y al año siguiente también fui oro en el mundial en la misma disciplina; fue en Clermont Ferrand (Francia). Corro muchas distancias, aunque mi especialidad es el medio fondo; voy mejor en 800 que en 1.500, y tengo buen final, prefiero el paso lento por los 400".

Ramón entrena seis días a la semana, y alterna exigentes tandas en Zaragoza con París y Alberto Sábado con carreras por el monte con sus perros. "En los próximos meses me voy a dedicar a la liga regional de cross y no descarto el campeonato de España de pista cubierta, además del absoluto nacional de cross; prefiero quedarme el quince que subir al podio en mi grupo de edad. También correré el nacional absoluto por equipos con Stadium Casablanca, y trataré de hacer récord de España de mi edad en pista cubierta, tanto en 800 como en 1.500".

LOS IMPRESCINDIBLES

Carlos Omeñaca

El médico de Villafranca se licenció en Zaragoza en 1983 y lleva más de dos décadas en Estados Unidos, con especial incidencia en el área de Miami, donde fundó VilMed en 2001. Se especializa en tratamiento de enfermedades infecciosas.

El palacio del Marqués

El conjunto del palacio del Marqués de Villafranca se completa con la capilla palatina, actual parroquia. Es uno de los primeros ejemplos de palacio de tipología barroca, introducida en Aragón desde Italia entre 1665 y 1670.

Curso de DJ en Navidades

En las tardes de los días 26, 27, 28 y 29 de este mes, la muchachada del pueblo que tenga entre 11 y 20 años tendrá la opción de aprender los secretos de las mezclas musicales. La inscripción (5 €) se hace en el Ayuntamiento.

-Ir al especial 'Aragón, pueblo a pueblo'.