¿En qué se parece un colegio de Calatayud a uno de Helsinki?

En Finlandia los niños no empiezan el colegio hasta los 7 años . Y muchos ya llegan sabiendo leer y escribir en finlandés y en inglés. En esto es clave que la televisión y el cine son siempre en versión original. "La educación de un país tiene su base en la cultura, la historia, la sociedad y el clima. Algunas cosas del sistema escolar finlandés serían trasladables a España y otras no ", afirman María Carmen Manzanera, Beatriz Pérez e Isabel Torcal, profesoras del colegio Goya de Calatayud , que participa en un proyecto de formación Erasmus+.

Como parte de este proyecto de formación, las tres profesoras viajaron una semana a Helsinki en octubre para conocer sus colegios y coger ideas. "Convivimos 112 profesores de diferentes países de Europa durante una semana y visitamos varios colegios finlandeses, tanto urbanos como rurales. Fue un intercambio de ideas muy enriquecedor. También nos sirvió para darnos cuenta de que el sistema escolar finlandés no es tan diferente del nuestro. La principal diferencia es que allí los profesores son muy respetados y reconocidos por la sociedad", señalan.

El colegio Goya de Calatayud tiene 400 alumnos y 25 profesores. Este es su segundo curso con jornada continua (con clases de 9.00 a 14.00). "Nuestro colegio es muy diverso, contamos con mucho apoyo de las familias y realizamos muchos proyectos", apuntan estas tres profesoras. En diversas charlas y encuentros cuentan las similitudes y diferencias entre los dos países y sus sistemas escolares.

Clases y horarios

La calidad es más importante que la cantidad en Finlandia. Las sesiones son más cortas y los niños tienen más descansos. Las clases comienzan a las 8.15 o 9 (varía según los días) y terminan sobre la 13.30 o 14.00. Tienen dos recreos y una pausa de media hora para comer, en torno a las 11.30.

La ratio es similar a España, con 20 o 25 niños por clase, pero con más profesores de apoyo. Suele haber dos adultos en el aula a la vez. Separan las clases por nivel cognitivo: los alumnos más avanzados académicamente están separados de los que tienen problemas de aprendizaje. Trabajan tanto con libros de texto como por proyectos. El material escolar es gratuito, las familias no pagan nada por la educación.

Comedor

Todos los niños comen gratis en el comedor del colegio. Los alumnos se sirven la comida y recogen. La comida es de catering y, según comprobaron las profesoras españolas durante una semana, menos variada que en España. La comida es a mitad de mañana, sobre las 11.30, y luego siguen las clases.

Deberes y exámenes

Los niños sí tienen deberes (algo que llamó la atención de las profesoras españolas, que pensaban que no). No suele ser mucha tarea, pero sí todos los días un poco. Hay exámenes, igual que otros medios de evaluación. Las notas solo se dan a final de curso, no al final de cada trimestre.

Recreo

Los patios de recreo suelen ser espacios abiertos y directamente el bosque sin límites marcados. Los niños juegan con piedras, árboles, escaleras, etc. "Algo impensable aquí, porque estamos siempre pensando que se van a hacer daño. Allí educan a los niños para ser responsables y autónomos. Consideran que el peligro es parte del aprendizaje", señalan.

Calendario escolar

Los colegios empiezan las clases a finales de agosto. Tienen el curso dividido en tres trimestres, con un periodo de vacaciones al final de cada uno de ellos. Sus fiestas escolares no están vinculadas a las fiestas religiosas.

Autonomía de los alumnos

En los colegios finlandés se incide mucho en trabajar la autonomía de los alumnos. Desde los 8 o 9 años los niños van solos al colegio, andando, en bus o en bici. Hacen talleres para formarles para la vida adulta: como clases de costura, plancha o carpintería.

En la actualidad los colegios están trabajando más las habilidades sociales. Con el paso de los años han detectado que es su punto débil en la adolescencia y la madureza. En Finlandia hay muchos problemas de alcoholismo en jóvenes y adultos, y el país tiene uno de los índices de suicidios más altos de España.

Reconocimiento de los profesores

Cada colegio contrata directamente a sus propios profesores, no la Administración. Los docentes tienen que cumplir menos burocracia y trabajan con más libertad. "No hay inspectores que vigilen su trabajo. No se piden autorizaciones a los padres para ninguna actividad con los niños. La sociedad confía mucho en los maestros. No se cuestiona su trabajo. Es una profesión muy valorada y con mucho prestigio", aseguran María Carmen Manzanera, Beatriz Pérez e Isabel Torcal.

"Una de las cosas que más nos gustó de allí es este reconocimiento de la figura del docente. No nos gustó la segregación por nivel académico. Aquí tendemos a lo contario: a integrar en clase las diferencias, a promover la convivencia y fomentar la igualdad de oportunidades. Y vimos que en cuanto a metodología no hay tanta diferencia. En España ya estamos haciendo cosas que vimos allí como trabajo colaborativo y por proyectos. Si aquí tuviéramos más apoyo de la sociedad y más recursos humanos, haríamos maravillas", aseguran.