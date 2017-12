Lambán acudirá mañana a Sijena para ver los bienes devueltos desde Lérida

El presidente de Aragón, Javier Lambán, acudirá este martes a Villanueva de Sijena para ver en el monasterio de la localidad oscense las 43 piezas artísticas que han sido devueltas este lunes desde el Museo Diocesano de Lérida.

Así consta en la agenda del Gobierno de Aragón y lo ha confirmado este lunes la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, en declaraciones a los medios una vez ha llegado a Villanueva de Sijena el camión con las piezas del patrimonio histórico y artístico.

Piezas que al final han sido 43 y no 44, ya que un lienzo que data del siglo XVIII no se ha encontrado en el Museo ilerdense, y como ha apuntado el director general de Cultura del Ejecutivo de Aragón, Nacho Escuín, el personal del centro no ha podido concretar el paradero.