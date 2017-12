Fiesta a las puertas de Sijena

Si han esperado casi 50 años, ¿qué son unas pocas horas? Los vecinos de Villanueva de Sijena, con su alcalde, Alfonso Salillas, a la cabeza, pasaron toda la mañana en el monasterio para ver asomar el camión con la llegada de las 44 piezas. Se pellizcaban para comprobar si era un sueño. Esta vez no: el tesoro de Sijena va regresando al monasterio.

A Vicenta Lordán, de 82 años, que aguardaba pacientemente tras las vallas de seguridad, se le saltaron las lágrimas al ver la entrada del transporte. "Viví la época en la que el obispo se las llevaba cuando venía a Sijena a ver a las monjas. Estaba sangrando y expoliando el monasterio", señaló emocionada. Junto a ella, un centenar de personas, en medio de una gran expectación mediática, se armaron de paciencia. La espera se hizo más llevadera gracias al improvisado servicio de café con magdalenas. "¿Pero todavía no han salido de Lérida?", era la pregunta más recurrente.

Para otra vecina, Davinia González, el de ayer también era "un día grande". "Poco a poco va llegando todo, pero la lucha ha sido larga", recordaba. Mireya Arribas no las tenía todas consigo. Desde las 4 de la madrugada escuchaba la radio para ver si finalmente habían podido entrar al Museo de Lérida. "Si no llega a ser por el 155, esto no viene", decía. En su opinión, tanto el alcalde como el abogado del Ayuntamiento "se merecen un monumento". Una idea compartida por muchos, que alaban su tenacidad.