Pina de Ebro: la vida que bulle y las historias que no dejan de fluir

Durante buena parte de sus sesenta años de vida, Javier Blasco ha sido el habitante más alto de Pina de Ebro. "Todavía lo soy –protesta– aunque... bueno, igual alguno de los chavales me gana". Profesor de primaria y secundaria durante treinta y seis años, treinta de ellos en Pina, se jubiló el pasado mes de febrero en olor de sus multitudes, las de casa, para las que es ejemplo vital y profesional. Además de enseñar a los peques por vocación, Javier es un enamorado de la naturaleza, con especial incidencia en insectos, aves y plantas. Lo suyo es más pasión que afición, por el volumen de horas que dedica a las actividades de observación e investigación, que han aumentado (tampoco exponencialmente: lo justo) desde su retiro de las aulas. "No lo mido, porque son horas del día y de la noche. Lo que haga falta".

En la página web de Javier (www.javierblasco.arrakis.es) se repasa concienzudamente el sustrato de su trabajo, que incluye el anillado de aves. "Mi gran entretenimiento de crío era jugar en las orillas del río y siempre me llamaron la atención las plantas y los bichos. Cuando tuve los elementos de juicio para estudiarlos, empecé más en serio y nunca he dejado de aprender, leer, cotejar datos... cuanto más iba sabiendo, más me gustaba el entorno de Pina, incluidos los Monegros".

Javier reivindica la riqueza de los parajes esteparios más famosos de Aragón. "Se pensaba que el monegrino era terreno degradado, sin valor para los biólogos. Así que me dediqué a desmentir eso en la medida de mis posibilidades. Empecé a colectar material y poco a poco fui conectando con investigadores de todo el mundo; al final surgió una red de casi doscientas personas establecidas en facultades y museos. Enviaba muestras y reflexiones, y las estudiaban una a una; aparecieron maravillas. Le tengo mucho cariño a la Trixoscelis Sabinaevae, una mosquica muy pequeña –ríe– que se llama así por mis dos hijas, Sabina y Eva. He descubierto varias especies que tienen en el nombre el genitivo de mi apellido, blascoi".

Lagrimicas de las buenas