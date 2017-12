Mayte Pérez: "El Gobierno de España está impidiendo la devolución de los bienes e insultando a los aragoneses"

“Con esta deslealtad institucional incomprensible para los demócratas, el ministro está reproduciendo los argumentos de Puigdemont. Con una diferencia, Puigdemont se situaba fuera del estado de derecho y de la Constitución. Y el Gobierno de España, que dice que respeta la ley, hace trampa en este caso para no cumplirla. Aragón está profundamente decepcionado con la actitud del Gobierno central”, ha aseverado la consejera.

El recurso que se ha interpuesto es no suspensivo, es decir, la providencia que autoriza a entrar en el Museo de Lérida el día 11 sigue adelante. “Está claro que el único objetivo del ministro es exonerar las responsabilidades penales en las que incurrirá si no ordena la devolución de los bienes, sin importarle el cumplimiento con la justicia en sentido estricto, es decir, de las sentencias, y sin importarle la justicia social y moral que debe darse con los aragoneses. Por esta razón, el Gobierno de España, por incumplir la ley, será responsable de lo que pueda ocurrir el día 11”, ha recalcado Mayte Pérez. Y ha añadido: “Nosotros, el Gobierno de Aragón, seguimos contando con el amparo judicial y el auxilio de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Por eso, el día 11 iremos a Lérida a buscar los bienes y traerlos a casa”.

"Inaudito e indignante"

Para la consejera, el recurso es “inaudito e indignante” porque avala las tesis de los anteriores consejeros catalanes de que el traslado y la conservación de las piezas no se hacen en condiciones. “Esto es insultante e incierto porque cuestiona la profesionalidad de nuestros técnicos. Los bienes vendrán y se conservarán en perfectas condiciones, como ya lo están los 51 devueltos el pasado año. Y quiero recordar que todavía estamos esperando que la Generalitat dé cuenta de las dos piezas que deberían haber vuelto, que extraviaron y de las que no sabemos nada”, ha recalcado.

Aragón dará la respuesta adecuada a esta “agresión del Gobierno de España” y se está estudiando una respuesta al recurso del ministro, que en ningún caso suspende el proceso. En este sentido, el Ejecutivo autonómico ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas “sin excepción” y sociales aragonesas para que apoyen el regreso inmediato de las 44 piezas que se encuentran en el Museo de Lérida, sin más dilaciones. “Afirmo con muchísima tristeza que, una vez más, se demuestra que los aragoneses dependemos solo de nosotros mismos para conseguir nuestras causas legítimas. La unión de la sociedad y de las instituciones aragonesas es la única garante del cumplimiento de la justicia legal y social, la única que puede devolvernos la dignidad”, ha finalizado la consejera.