Riego, usos lúdicos y limpieza: restricciones en agua si sigue la sequía en Aragón

Aunque las heladas y precipitaciones en forma de nieve que en estos días han recibido algunos puntos de Aragón pueden amainar la situación, son muchos los sectores que apunta a que la actual sequía es una de las más importantes que se han vivido en los últimos tiempos.

Con los embalses de la Comunidad a solo un 42% de su capacidad (el año pasado por estas fechas estaban al 63% a pesar de ser considerado también muy seco) algunos municipios importantes como Teruel han comenzado a buscar fórmulas alternativas para obtener agua de pozos ante la imposibilidad de hacerlo ya de su pantano de abastecimiento.

Ahora bien, ¿hasta qué punto puede estar en riesgo el suministro de no recuperarse los niveles de agua?. La Ministra de Medio Ambiente Isabel García Tejerina hacía la semana pasada un pronóstico que advertía de que con las reservas actuales en España solo estaba asegurado el suministro hasta comienzos del año que viene. La situación, según apuntan desde la CHE, es algo menos preocupante en Aragón en particular, recalcando que la ministra hacía referencia a una situación excepcional -que no lloviera ni hubiera ningún tipo de aportación de agua- y teniendo también en cuenta cuencas especialmente deterioradas, como la del Segura.