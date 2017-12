Quinto: el veterano del 'stop' y la voz de la comarca

A José María Gracia ‘Machillo’ lo conoce todo aquél que haya enfilado el camino de Alcañiz a su paso por Quinto. Siempre con su chaleco reflectante y la señal manual de ‘stop’, este jubilado sigue ayudando a los viandantes –con especial atención a los niños– cuando se aprestan a cruzar la carretera nacional 232 por los pasos de cebra del pueblo. Se afana sobre todo en la salida de los colegios, y los vehículos se han acostumbrado a respetar sus requerimientos. Quinto le hizo un homenaje hace unos meses, y le brinda reconocimiento sostenido cada día. "Gracias, tira foto si quieres, tira, y ya perdonarás pero yo voy a estar atento a los coches, enseguida saldrán los colegios y hay que tener cuidado", espeta a los visitantes.

Esther Aniento se ha acostumbrado también a hablar de él, y tiene el buen gusto de tratar con idéntico mimo (los tamaños son cosa de la coyuntura y de su criterio profesional) la figura de ‘Machillo’, la reapertura del Piquete, la figura de Jardiel Poncela o el trigesimoquinto aniversario de la Asociación de Mujeres de Velilla. Desde el departamento de comunicación de la Comarca Ribera Baja del Ebro, esta joven licenciada en Periodismo por la Autónoma de Barcelona ha desarrollado casi toda su carrera en Quinto; desde hace seis años, tanto en papel como en digital, lleva la revista ‘Zafarache’, mensual en papel y de actualizaciones diarias entre lunes y viernes en la web.

"Mi familia –apunta Esther– es de Sástago, así que me considero de la Ribera aunque viva en Zaragoza. Vengo todos los días a Quinto y desde aquí me encargo de ‘Zafarache’, un trabajo que me llena y que sigo disfrutando como el primer día, doce años después de empezar en tareas de comunicación aquí y seis ya con la revista. Lo mío es vocación: desde cuarto de EGB ya se lo decía a mis padres, y los pobres se esforzaron para mandarme a estudiar a la Autónoma de Barcelona. Me licencié en 2003, y mi primer trabajo tras la carrera fue en Aragón Press, año y medio; tenía unos superiores majísimos y aprendí mucho. Luego ya vine aquí".