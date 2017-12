¿Son inocuas las pruebas diagnósticas?

Las cifras hablan por sí solas. En Aragón se hacen unas 350.000 pruebas diagnósticas al año, lo que supone la friolera de unos 9.000 Tomografías Axiales Computarizadas (TAC), 14.000 ecografías o 3.000 resonancias al mes. Pero, ¿se hacen demasiados exámenes de este tipo?, ¿qué consecuencias puede tener para la salud la exposición a la radiación?

Los expertos insisten en la revolución que han acarreado estas técnicas de imagen, su necesidad y utilidad, pero también aseguran que hay que valorar los beneficios respecto los "posibles riesgo que entrañan para la salud", bien por la radiación que irradian o por las afecciones o alergias que incluso pueden causar los contrastes utilizados para "potenciar la señal".

No obstante, no todas las pruebas dejan las mismas secuelas en el organismo. Mientras las ecografías y las resonancias magnéticas no irradian, las radiografías convencionales y la Tomografía Axial Computarizada (TAC), más conocido como escáner, sí que generan radiación (en diferente medida según el tipo). Normalmente, una persona está sujeta a una radiación natural de entre 2,5 y 3 mSv (millisievert), dependiendo donde vive, ya que a más altura más radiación. Una radiografía de una extremidad tan solo genera una radiación de 0,001 mSv (millisievert), lo que supone 3 horas de radiación natural. Pero un escáner convencional de abdomen y pelvis alcanza una radiación de 10mSv (milllisievert), lo que equivale a una radiación natural de 3 años.