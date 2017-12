¿Qué tiempo va a hacer durante el puente de la Constitución?

Este miércoles, día de la Constitución, será un día gris en la mitad norte de la Península Ibérica. No se descartan lluvias ni tampoco nevadas por encima de los 1.000 metros. Según la Agencia Estatal de Meteorología, en Aragón hay probabilidad de heladas generalizadas que serán “más intensas en la provincia de Huesca y en la Ibérica”. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, pero el viento frío bajará la sensación térmica. Los cielos de la Comunidad estarán despejados y no hay probabilidad de lluvias ni tormentas.