Pérez insta al Ministerio a aclarar cómo se va a proceder al traslado de los bienes

Aunque confía en que se realice "de la manera más natural y menos traumática posible", y sin necesidad de recurrir a la intervención de las fuerzas de seguridad, ha recalcado que el Gobierno de Aragón lo tiene "todo" preparado para presentarse en el Museo de Lérida el día 11.

"El Ministerio tiene la posibilidad de hacerlo en este momento con sus propios medios al igual que hizo la Generalitat con las 51 piezas que ya tenemos depositadas", ha asegurado. Pérez se ha mostrado confiada y ha asegurado que, esta vez sí, "los bienes vuelven a Aragón", si bien ha reconocido la necesidad de cerrar cuanto antes todos estos detalles con el titular de Cultura.

En caso de que el Ministerio no dé el paso, la DGA tiene ya a una empresa que se encargaría del embalaje. También a sus técnicos de Patrimonio y peritos en materia de conservación y restauración. "Embalar las 44 piezas costaría unas siete u ocho horas teniendo toda la información ya facilitada, a lo que habría que sumar el transporte", ha dicho.

En su opinión, la última providencia del juez hace que no haya marcha atrás. Pese a que el alcalde de Lérida ha asegurado que cabe posibilidad de recurso, la consejera ha recordado que el Consorcio "es depositario y no parte" y, por tanto, cualquier recurso "se desestimará enseguida". "Esto ya no es una cuestión política. La política tuvo su momento y fracasó. Ahora estamos ante el cumplimiento de la legalidad y las sentencias judiciales", ha añadido.