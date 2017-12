La edad media de jubilación en Aragón es de 62,3 años

Esta media se alcanza después del incremento gradual del número de jubilados aragoneses menores de 65 años, que el año pasado se fijaba en 50.169 por los 49.708 de 2015. Por ampliar la perspectiva, cabe destacar que en 2011, en pleno reajuste del mercado laboral había 48.702 aragoneses dentro de este rango de edad, mientras que en el último curso previo a la crisis (2007) eran únicamente 44.800.

La jubilación anticipada acarrea un recorte recorte variable de la cuantía que se percibirá y que oscila entre un 6% y un 8% por cada año de anticipación sobre la edad legal, en función de los años cotizados. No existe una obligación real de retirarse una vez cumplidos los 65 años, salvo en el sector público.

El sector en el que se sigue favoreciendo en mayor medida el retiro anticipado o parcial es el de la banca, uno de los que más ajustes ha tenido que hacer en la última década.

La pensión media en Aragón en estos momentos alcanza los 18.404 euros anuales y, según el estudio de VidaCaixa, los hogares ingresan 1.820 € mensuales. En el 59% de los casos, la totalidad de los ingresos provienen de la pensión pública.

Informados y bien adaptados

El informe señala también que el principal consejo financiero que los jubilados aragoneses darían a quienes van a jubilarse es posponer al máximo la edad de jubilación con el objetivo de ahorrar más. En general se han informado bien: el 60% conocía las bonificaciones por retrasar la edad de jubilación. La preparación se traduce en una buena adaptación. El 48% está totalmente de acuerdo en que la jubilación es exactamente como la había imaginado. Además, un 45% asegura que no le preocupa el dinero porque ha ahorrado lo suficiente.

Los consejos que más mencionan están precisamente vinculados a la planificación. El 83% recomienda calcular bien la pensión pública a percibir antes de jubilarse, ocho de cada diez aconsejan empezar a ahorrar antes y el 70% apunta a la importancia de estimar qué costes tendrán durante la jubilación para definir un plan.

Tecnología y el deporte

Aunque el 63% nunca hace formación, quienes sí lo hacen son constantes. La mitad realiza algún tipo de formación no reglada que suele estar vinculada a sus aficiones, como las nuevas tecnologías. Son de hecho, los jubilados más conectado a Skype de toda España, usando la aplicación el 31% de ellos. El 76% tiene ordenador, pero usan menos las redes sociales: el 63% no se conecta a Facebook y el 86% no tuitea. Además, dos tercios de los retirados aragoneses hacen deporte a diario.