Ballobar: la alcaparra de Ballobar, una delicia de manjar

El chef donostiarra Martín Berasategui, un verdadero coleccionista de Estrellas Michelin, tiene su restaurante homónimo en Lasarte, elegido este año como el mejor de España y el quinto del mundo; también nutre al Nerua del Guggenheim Bilbao, que tiene al frente a otro fenómeno, Josean Martínez Alija. Ahí se busca lo mejor en cuanto a ingredientes, y en esa selecta provisión de materia prima está la alcaparra de Ballobar, que le envía Encurtidos Molina de Caspe.

Conchi Molina es una gran valedora del producto. "Mis padres también iban a recolectarla. La de Ballobar es especial; crece sin problema en terrenos salinos, muy duros, tiene una raíz pivotante, profunda, y casi no necesita agua. Cuando brota la flor, antes de abrirse, mide entre cinco y trece milímetros; la de cinco Sería la más valiosa gastronómicamente. La flor es bonita, blanca con tonos rosas y verdes, y atrae mucho a los insectos. La mata es enorme y pincha como la zarza, así que recogerla entraña su dificultad. Hay que usar guantes especiales, como un calcetín vuelto; se cortan con la uña, y al delantal. En un buen día se pueden conseguir dos o tres kilos... y es fundamental cuidar la planta, no se puede mover ni dejarse boca abajo, porque el sol las quema y ya no crecen más". Actualmente, el precio oficioso del kilo de alcaparras entre mayoristas es de 18 euros el kilo. Brotan en mayo y se pueden encontrar durante dos meses.