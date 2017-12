Kilos y lecciones de solidaridad

El frío con el que amaneció ayer Zaragoza no echó para atrás a los miles de personas solidarias que quisieron aportar su granito de arena en la 5ª edición de la Gran Recogida del Banco de Alimentos. Una cita nacional que se celebra cada año y que en Aragón involucra a más de 320 establecimientos. Durante las jornadas del viernes y el sábado estos locales tuvieron a voluntarios en sus puertas informando de la posibilidad de donar a todos los ciudadanos.

El sábado por la mañana es un momento clave para hacer las compras de la semana. Sin embargo, ayer no era un sábado cualquiera, ya que era el último día de la Gran Recogida del Banco de Alimentos. Araceli Giral, Merche García e Isabel Gargallo son tres jubiladas voluntarias de alma altruista que siempre aportan su granito de arena en este proyecto solidario. Ellas fueron las encargadas de repartir bolsas y de informar a aquellos zaragozanos que entraban en el supermercado de El Árbol de la calle de Cinco de Marzo, uno de los casi 240 puntos de recogida de la capital aragonesa, de la posibilidad de donar una parte de sus compras a los más necesitados. Eso sí, la mayoría de personas ya conocen la iniciativa y participan todos los años. «Se están viendo muchas lecciones de generosidad», señaló Araceli mientras cargaba con las bolsas de un ciudadano. Este generoso comprador se acercó al local únicamente para donar alimentos, ya que después de llenar ocho bolsas y pagar cerca de 80 euros se fue con las manos vacías. «Me parece una solución buena dado que no hay otras mejores, porque creo que esto no tendría que darse», lamentó este vecino. «Me produce congoja que tenga que hacerse esto», añadió.

Aunque la mañana amaneció fría, sobre las 12 del mediodía el ir y venir de los compradores aumentó los donativos. Con carros, cestas o bolsas, la mayoría de los ciudadanos aportó alimentos que las voluntarias se afanaban en clasificar. Desde la Fundación especificaron como productos prioritarios las conservas de pescado, los alimentos infantiles, la leche, el cacao, el aceite, las galletas, las conservas vegetales, el azúcar, la harina o el tomate frito. No obstante, cualquier alimento no perecedero fue bien recibido. «Es para que los que no tienen lo pasen lo mejor que puedan estos días», afirmó Elena Salas, una vecina que llenó su carro para donarlo, con cerca de 50 euros en productos. «Siempre colaboro, he sido voluntaria muchos años, pero ahora con la cadera medio rota no puedo», concretó.

