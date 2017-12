Bulbuente: "Pequeño gran catálogo de sabores para endulzar alma y paladar a la vez"

Bulbuente, en el vértice entre el Campo de Borja y el Moncayo, tiene una rica historia con vestigios palpables en los restos del castillo-palacio de los Abades de Veruela (queda en pie la torre, del siglo XII), la iglesia de Santa María, la fuente de los veinte caños que en realidad tenía cuarenta (los inferiores fueron cegados) o el túnel de la Fuen Nueva, que canaliza el río Sorbán por debajo del Huecha y la colegiata de Santa María, un fenómeno insólito. Tierra mielera por antonomasia, también presume de buen vino gracia a Bodegas Román.

Todos a una

Bubub ha colocado el nombre de Bulbuente en nuevos foros socioeconómicos. El crecimiento de la firma es progresivo, con un excelente impulso inicial que la nueva gestión está manteniendo y diversificando con acierto. Susana Brosa se encarga de la tarea comercial en la empresa, pero no se le caen los anillos a la hora de remover la cazuela o envasar producto. Lo mismo ocurre con su hermana Carmen, Jorge Garcés o Susana Escario, encargados de arrimar el hombro en diversos segmentos; los hermanos David y Antonio Vintanel asumen la gerencia corporativa. Con la excepción de Susana Escario, responsable de manufactura y que se ha venido a vivir a Bulbuente con su novio después de una etapa en Tarazona, los demás implicados en el éxito de la empresa tienen su base en Zaragoza.

La visita a las cocinas y almacenes exige la máxima higiene (gorros, batas, calzas) y descubre en el primer envite la fuente del aroma que lo invade todo. En una inmensa olla se prepara la cebolla que luego mezclará en la mermelada con vino tinto. "La empresa arrancó –apunta Susana– como un obrador muy pequeñito en Trasmoz y Vera de Moncayo, con cantidades limitadas y mucha ilusión. Luego vino aquí y poco a poco se ha ido expandiendo; nosotros entramos hace dos años con Curro, Susana y Arantxa, y desde principios de este año ya lo llevamos solos. Estamos contentos porque la distribución en España tiene nuevos puntos en Madrid, Valencia y País Vasco, y hay buenas perspectivas para el futuro próximo".

Susana Brosa da crédito a los fundadores de la marca. La línea gráfica conserva también ilustraciones y diseño de Alberto Calvo ‘Supermaño’ y Arantxa Escartín."Las recetas originales son suyas, aunque nosotros hemos hecho nuestros aportes. Lo que se mantiene y se potencia es el toque distintivo: la mermelada de fresa lleva pimienta verde, la de kiwi es con limón y tequila, la de naranja con ron y canela… y hay que recordar que la evaporación del alcohol permite que todas las variedades sean consumibles por los peques. No tienen gluten ni conservantes artificiales".

Los sabores más buscados

Los producto Bubub se paladean con más de dos sentidos: al gusto y el olfato se añade también la vista. Además, la variedad de opciones es muy grande para un productor que subtitula su actividad con la frase ‘mermeladas de autor’; imaginación al poder. "La más popular –señala Susana– es la mermelada Amantes, con mora, manzanas, rosas y cava. Está muy rica con tarta de queso, foie o paté. Cualquiera de los sabores está ideal con una tostada y mantequilla, pero recomendamos los mejores maridajes para quien quiera salirse del sota, caballo y rey. También tenemos la de Pilar, que protagoniza el personaje del mismo nombre que hace Supermaño, el Encierro por los sanfermines, con pacharán y ciruela roja, y una de Carnaval con plátano, mango, zumo de naranja, ron y miel, nuestras cuatro temáticas".

Los desafíos a la cordura no acaban ahí. Ese punto de osadía en los ingredientes y la mezcla se convierte en puro deleite para el consumidor. La mermelada de tomate ligeramente picante al whisky está deliciosa con queso. "No olvides –Susana está al quite– la de pomelo con jengibre y moscatel, que se lleva de maravilla con un buen bizcocho, o la de Pilar, que es de melocotón con vino; otra de las favoritas de nuestros clientes. Por otro lado, trabajamos mucho las gelées, que no llevan fruta;las más apreciadas son las de garnacha, de txakolí, de cava y láminas comestibles de oro, la de gintonic que maceramos con bayas de enebro, cardamomo, pimienta rosa y corteza de limón, la Cofrade de vino tinto y clavo... también hacemos empaques de nueve productos ideales para desayunos, y al levantar cada botecito te indica las mejores combinaciones para cada una". Bubub también se vende por internet, con admisión de pedidos en su página web oficial: www.bubub.es.

Bulbuentinos de corazón

En poco tiempo, mucho cariño; podría ser la definición ideal para la relación entre la firma y el municipio que la alberga. Bubub tiene una plantilla limitada por su propia concepción familiar, pero en las campañas de más exigencia se nutre de apoyos locales. "Hay una excelente relación con el pueblo, en el Ayuntamiento nos han apoyado y lo lógico es que busquemos gente de aquí cuando aumentan las exigencias, y siempre en la medida de nuestras posibilidades. También hacemos compra de materia prima en Bulbuente, y colaboramos en los eventos de la comarca; creo que la relación a dos bandas funciona, y esperamos que las cosas sigan así en el futuro".

La leyenda de la ‘Mora encantada’, una triste historia recreada con mimo y pasión

El pasado verano se recreó por cuarta vez consecutiva en Bulbuente la leyenda de la ‘Mora encantada’. Con la participación de casi dos centenares de vecinos, la localidad regresó otra vez por arte de birlibirloque al siglo XIII, y se dividió en dos bandos; los cristianos, encabezados por el caballero pamplonés don Alonso Fernández, y los musulmanes, capitaneados por Ibn Abí. El Ayuntamiento y los propios vecinos han impulsado esta iniciativa que conlleva la confección de más de 150 trajes de época; para ajustarse al rigor histórico, y sin desoír la tradición oral del pueblo, se contó con la asesoría del grupo de recreación medieval Feudorum Domini y de la arabista Mabel Villagra, asesora histórica de la serie de televisión ‘Isabel’.

La historia consta de varias fases. El conflicto llega a su resolución con la investidura del caballero don Alonso, que recibe el feudo de manos del señor don Atho de Foces. Por la noche llega la recreación del drama, que afecta a dos personajes; el amor une a Aisha, la hija de Ibn Abí, con el caballero cristiano, en una historia de imposible resolución. Alonso ve pasar los años con su amada lejos, y su vida discurre entre otras cuitas y retos en diferentes plazas; así, cuando siente cerca la muerte, vuelve a Bulbuente para recitar el ‘Llanto de don Alonso’ junto a la roca que un día fue su amada.

Este año se ha constituido además la asociación La Leyenda de la Mora, que tiene como objetivo dimensionar esta historia y convertirla en un reclamo turístico de primer orden para la comarca. Las jornadas festivas se completaron con juegos infantiles, mercado medieval, música y muchas otras actividades para el disfrute de visitantes y residentes.

LOS IMPRESCINDIBLES

El Mesón y el Parador

Bulbuente tiene dos puntos fundamentales de peregrinación gastronómica; el Parador, con 45 años cumplidos en este 2017, y el Mesón del Aceite. Cocinas de escándalo, producto de kilómetro cero... son apuestas seguras.

El impulso de Fuennueva

Honrando el manantial del mismo nombre, la asociación cultural de Bulbuente –con 36 años de recorrido– coordina todo tipo de actividades para el municipio. Tiene su punto de encuentro en el Teleclub local.

Santo rosconero

El paloteao y el trenzado de cintas se bailan en la plaza de la iglesia para la fiesta de San Bartolomé, el 24 de agosto. El santo se saca en procesión, adornando su peana con cuatro roscones en cada palo y uno de 12 kilos a sus pies.

